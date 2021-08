GdS – Rinnovo Lautaro, ci siamo! L’Inter e l’agente ottimisti: i dettagli del nuovo contratto

L'attaccante argentino sarà il fulcro del progetto nerazzurro dei prossimi anni

Antonio Siragusano

Il vero grande colpo di mercato dell'Inter questa estate potrebbe essere il rinnovo di Lautaro Martinez. Con la cessione inaspettata di Romelu Lukaku, finito al Chelsea per 115 milioni di euro, la firma dell'argentino sul nuovo contratto nerazzurro è diventata un'assoluta priorità dalle parti di Viale della Liberazione. A riprova di tale urgenza, ieri il suo rappresentante Alejandro Camaño è stato a pranzo con il management interista, per riprendere un discorso che si era interrotto poche settimane prima senza alcun intesa per l'accordo.

Stavolta, però, la cessione di Big-Rom ha decisamente cambiato le carte in tavole, perché l'Inter considera finalmente Lautaro come il centravanti più importante all'interno della rosa, al quale dovrà dunque riconoscere lo stesso status contrattuale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in questo incontro le parti hanno gettato delle solide basi: Camaño ha chiesto un contratto da 7,5-8 l’anno, l’Inter ha risposto con una proposta da 4,5-5; il classico gioco delle parti - insomma - per poter chiudere alla fine intorno ai 6 milioni di euro: c'è ottimismo.

Come aggiunto dal Corriere dello Sport, probabile che l'Inter chieda di articolare ulteriormente la formula partendo da una cifra inferiore al primo anno e poi salire in maniera significativa nelle stagioni successive. Nel nuovo contratto che legherebbe Lautaro Martinez alla maglia nerazzurra sino al 2026, l'argentino vorrebbe far inserire anche una sorta di premio alla firma da circa 3 milioni di euro che andrebbe a compensare il ritardo registrato per il rinnovo.