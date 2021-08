CdS – Inter, preoccupano le condizioni di Sanchez: l’esito della visita a Barcellona

Il club nerazzurro non sa ancora quando l'attaccante rientrerà a disposizione

Rimane avvolto nel mistero l'infortunio di Alexis Sanchez rimediato con la nazionale cilena ai quarti contro il Brasile dell'ultima Copa America. Il centravanti di proprietà dell' Inter , che non avrebbe dovuto giocare quella partita per un precedente infortunio, dopo essere tornato a Milano a fine luglio, è stato spedito a Barcellona per qualche giorno per seguire un programma di recupero col fidatissimo professor Cugat, dottore che da anni lo segue e che nel novembre 2019 lo aveva operato alla caviglia.

Come scritto dal Corriere dello Sport, questa visita non ha però sortito gli effetti sperati visto che si prevedono tempi di recupero ancora piuttosto lunghi. Insomma, all'esigenza di trovare al più presto un nuovo attaccante per Simone Inzaghi è legata l'incertezza sul rientro in gruppo del 'Niño Maravilla'. L'ex Manchester United, che salterà gli impegni di settembre con la nazionale cilena, non rientrerà in campo prima di settembre.