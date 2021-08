Perché l’Inter sta pensando a Marcus Thuram per l’attacco

La società nerazzurra ha messo nel mirino il francese: strategia di mercato o può davvero essere un colpo?

Alessio Murgida

Il casting per il rinforzo in attacco continua e l'Inter aggiunge nuovi nomi alla lista: dopo Wout Weghorst, Sky Sport ha riportato l'interesse della società nerazzurra per Marcus Thuram. L'attaccante del Borussia Mönchengladbach sembra essere però un profilo molto più concreto rispetto al gigante del Wolfsburg. Ma perché tutti questi nomi? Il primo motivo è di natura strategica: più si avvicina la fine del calciomercato e più è difficile che un club si privi di un pezzo importante della propria rosa.

Ed è quello che sta succedendo con l'Atalanta: i bergamaschi, dovessero cedere Zapata, avrebbero poco tempo per trovare il sostituto e l'obiettivo Abraham ha già scelto la Roma. Il colombiano ha comunicato la volontà di andare all'Inter ma per ora è tutto bloccato. E quindi è obbligatorio guardarsi intorno, con un'occhiata anche all'estero.

Ma tralasciando le motivazioni legate alle dinamiche del calciomercato, Marcus Thuram può davvero essere un grande rinforzo. Come più volte ripetuto, Simone Inzaghi vuole un attaccante fisico e il francese sarebbe il giusto compromesso tra la punta di peso e un giocatore offensivo di sostegno. Alto 1.92 m, l'ex Guingamp è dotato di un'ottima velocità: è duttile, rapido con la palla tra i piedi (63% di riuscita dribbling in carriera, come riportato da Statsbomb) e negli spazi può diventare letale.

Gioca spesso come ala ma è stato impiegato più volte come punta centrale. Nell'ultima Champions League ha messo a segno 2 gol e 4 assist: a testimonianza di quanto sia utile sia come terminale offensivo che come assist-man. La valutazione che gli dà Transfermarkt è di 35 milioni di euro ma finora non si è ancora parlato di cifre precise. Sky Sport riporta che gli intermediari sono a lavoro per capire la fattibilità dell'operazione.

Thuram ha tutto per essere un investimento intelligente da parte dell'Inter: 24 anni, fisico, veloce e l'esperienza internazionale giusta per non subire la pressione dei grandi palcoscenici europei.