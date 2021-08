CM.IT – Svolta Zapata, vuole solo l’Inter: ha chiesto la cessione all’Atalanta

Clamorosa svolta di mercato in arrivo?

Da Bergamo arriva una clamorosa notizia di mercato: secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Duvan Zapata ha comunicato la volontà di andare all'Inter alla dirigenza e anche allo stesso Gian Piero Gasperini. L'attaccante starebbe spingendo per la cessione, con i suoi agenti, come anticipato dalla redazione di PassioneInter, che sono in Italia da lunedì per lavorare alla trattativa. Il colombiano ha già un accordo di massima con i nerazzurri e l'Inter si è spinta vicina alla cifra dei 40 milioni di euro come offerta all'Atalanta.