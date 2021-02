Dalla Germania – Quale futuro per Lazaro? Rose lascerà il Borussia, il riscatto è incerto

L’avventura di Valentino Lazaro con il Borussia Moenchengladbach fatica a decollare. L’esterno ex Inter – con cui ha giocato soltanto i primi 6 mesi la scorsa stagione – è tormentato da continui problemi fisici, che non gli hanno permesso fino ad ora di esprimere il suo potenziale. Fin qui infatti Lazaro ha collezionato soltanto 13 presenze, segnando un gol (da cineteca) e servendo un solo assist.

Quale sarà quindi il suo futuro? Il giocatore è in prestito con l’eventuale riscatto fissato a 13,8 milioni di euro. Il quotidiano tedesco Rheinische Post ha fatto il punto della situazione, spiegando come i due club non ne abbiano ancora parlato. L’addio del tecnico Marco Rose – suo sponsor per l’arrivo in estate, e già promesso sposo del Broussia Dortmund – potrebbe essere un ostacolo alla permanenza in Germania di Lazaro. L’Inter attende.

