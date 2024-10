Rivoluzione Inter in attacco: pronti 4 colpi da 25 milioni

L’ultima sessione di calciomercato dell’Inter è stata all’insegna della continuità e della riconferma di quasi tutto il gruppo che ha conquistato lo Scudetto. La prossima estate, però, la strategia potrebbe essere molto diversa, con il club che sembra pronto a una piccola rivoluzione. Soprattutto in attacco.

Due elementi del reparto offensivo, infatti, sono in scadenza di contratto e il loro addio sembra quasi certo. Si tratta di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, che, come emerso dall’ultimo bilancio, potrebbero liberare un consistente tesoretto economico.

Senza l’austriaco, l’Inter risparmierebbe 10,5 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti altri 15 milioni del Tucu. Lo scrive calciomercato.it, che sottolinea come i nerazzurri sembrino pronti a reinvestire questi soldi su diversi profili.

In prima fila c’è Jonathan David, in scadenza di contratto con il Lille, ma con una lotta agguerrita da affrontare per ingaggiarlo a costo zero. Sul taccuino nerazzurro, però, ci sono anche altri 3 profili: Daniel Maldini del Monza, Santiago Castro del Bologna e Giacomo Raspadori del Napoli.