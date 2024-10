Mondiale per Club, la FIFA tira dritto: UFFICIALE l’accordo

Il nuovo Mondiale per Club, organizzato dalla FIFA per la prossima estate, è una delle grandi incognite della stagione calcistica. La competizione, che vedrà in campo 32 squadre da tutto il Mondo, compresa l’Inter, è stata già vittima di diverse polemiche, che hanno gettato ombre sul suo svolgimento.

La FIFA, però, non sembra voler fare nessun passo indietro e marcia dritta verso il calcio d’inizio, previsto per il 15 giugno negli Stati Uniti. Oggi, infatti, è stato annunciato ufficialmente il primo partner della competizione. Si tratta del colosso cinese nell’elettronica di consumo, Hisense, già sponsor anche dell’Inter.

Lo ha annunciato ufficialmente oggi il presidente Gianni Infantino, insieme al segretario generale della FIFA, Mattias Grafstrom, e al numero uno di Hisense, Jia Shaoqian, in un evento di lancio tenutosi a Shangai.