La Roma PIOMBA su Frattesi: “Offerta di SCAMBIO last-minute”

Il calciomercato dell’Inter potrebbe infiammarsi all’improvviso in questi ultimi giorni, con un clamoroso scenario che potrebbe prendere forma. Secondo l’edizione romana de la Repubblica, infatti, la Roma sarebbe intenzionata a fare un’offerta per Davide Frattesi.

I giallorossi hanno bisogno di un profilo con quelle caratteristiche e sarebbero pronti a imbastire uno scambio last-minute con i nerazzurri, sfruttando la non titolarità del centrocampista con Inzaghi.

La Roma non ha le risorse economiche per raggiungere la valutazione da 35 milioni di euro del giocatore e, pertanto, sarebbe disposta a mettere sul piatto Bryan Cristante, più un conguaglio economico in favore dell’Inter.

L’opinione di Passione Inter

Come ribadito anche da Sky Sport, è difficile pensare che l’Inter decida di privarsi di un giocatore come Frattesi a pochi giorni dalla fine del mercato, specie dopo un’estate nella quale l’obiettivo fisso è stato sempre il consolidamento e l’allungamento della rosa, per far fronte a un calendario ricco di impegni.

Inoltre, se Cristante sarebbe una soluzione praticabile a livello numerico, le caratteristiche del giocatore non sembrano sposarsi bene con l’attuale modo di giocare dei nerazzurri. Il centrocampista giallorosso sarebbe un corpo estraneo e meno funzionale rispetto a Frattesi, capace di spaccare in due le difese avversarie, anche a gara in corso.