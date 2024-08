Sky – L’Inter BLINDA Frattesi: niente cessione per due motivi

Davide Frattesi ha iniziato la sua seconda stagione all’Inter sulla falsariga della prima: due gare, due subentri dalla panchina, dimostrando di poter incidere come nell’occasione dell’assist a Thuram, contro il Genoa. Il centrocampista non ha ancora trovato la titolarità, ma sul suo futuro non sembrano esserci troppi dubbi.

Secondo Sky Sport, infatti, è impensabile che l’Inter possa cederlo in questo momento, nonostante alcune voci emerse nelle scorse settimane, con anche l’ipotesi di un interessamento della Juventus.

Come spiega il giornalista Luca Marchetti, la motivazione è duplice: è impensabile che i nerazzurri posssano liberarsi di un giocatore come Frattesi a 5 giorni dalla fine del mercato. Inoltre, se è vero che la concorrenza è tanta, la rosa lunga, con una doppia opzione in ogni ruolo, serve proprio a fronteggiare i tanti impegni della stagione dell’Inter. E il centrocampista italiano è cruciale proprio per questo motivo.