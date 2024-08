Addio Inter per il difensore: “Affare da 5 milioni più bonus”

Il calciomercato è alle battute conclusive e l’Inter ha ormai completato tutte le operazioni in entrata. L’ultima, a meno di sorprese in attacco, dovrebbe essere l’acquisto di Tomas Palacios. Il suo arrivo, peraltro, ha chiuso le porte all’approdo in nerazzurro di un altro difensore.

Si tratta di Giovanni Leoni della Sampdoria, pronto comunque a trasferirsi in Serie A. Infatti, come riportato da Sky Sport, il classe 2006, sarà un nuovo giocatore del Parma, in un’operazione da 5 milioni più 3,5 di bonus.

Un salto importante per Leoni, seguito a lungo dall’Inter, e capace di mettersi in mostra come uno dei talenti più interessanti del calcio italiano in soli 6 mesi con la maglia blucerchiata.