ALLARME per le condizioni di Lautaro: “Atalanta a rischio”

Tornato con qualche giorno di anticipo dalle vacanze per provare a entrare in forma il prima possibile, Lautaro Martinez è stato frenato da un problema muscolare che lo ha costretto a saltare Inter-Lecce, con Inzaghi cauto dopo la gara sul suo rientro contro l’Atalanta.

Secondo il Corriere dello Sport, non ci sarebbero lesioni per l’argentino, ma solo una leggera elongazione. Tanto basta, però, per mettere in dubbio la sua presenza nell’anticipo di venerdì, l’ultimo prima della sosta per le nazionali.

La situazione sarà più chiara tra domani e dopodomani. Se Lautaro riuscisse a tornare in gruppo allora potrebbe puntare almeno a una presenza in panchina. Al contrario, Inzaghi lo aspetterebbe dopo la sosta, affidando di nuovo le chiavi dell’attacco all coppia Taremi-Thuram.