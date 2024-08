Taremi SCIOCCATO dall’Inter: il messaggio sui SOCIAL

Quella di sabato è stata una serata speciale per Mehdi Taremi. Il nuovo attaccante dell’Inter, infatti, ha giocato la sua prima gara da titolare a San Siro, rimanendo in campo per tutti i 90 minuti nel successo 2-0 sul Lecce.

Una prima volta che lo stesso Taremi ha voluto celebrare sul proprio profilo Instagram, con un bellissimo messaggio ai tifosi nerazzurri. Grande emozione per l’iraniano, che afferma di essere rimasto “scioccato” da San Siro e dall’atmosfera creata dal pubblico interista.

Questo il suo post: