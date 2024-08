Retroscena mercato: la cessione FINANZIA il colpo dell’Inter

Il mercato dell’Inter ha vissuto di fiammate, soprattutto nella fase iniziale, con la volontà primaria della dirigenza che è stato confermare e puntellare la rosa vincitrice dello Scudetto. Una strategia che ha costretto i nerazzurri all’autofinanziamento. E il colpo Tomas Palacios non fa eccezione.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’investimento per l’argentino, sbarcato oggi a Milano e in attesa di firmare il contratto tra domani e dopodomani, sarebbe stato finanziato, almeno in parte, da una cessione nel reparto offensivo.

Si tratta del trasferimento di Martin Satriano al Lens: un prestito da 1 milione di euro, più 5 di obbligo di riscatto. Cifre che, di fatto, coprono almeno la cifra base da 6,5 milioni di euro per l’arrivo di Palacios, alla quale andranno aggiunti gli eventuali bonus.