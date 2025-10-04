Nonostante l’avvicendamento in panchina, l’Inter è ripartita dai pilastri della passata stagione in praticamente tutti i ruoli. Tra questi c’è anche Denzel Dumfries, nonostante a inizio estate fosse stato al centro di diverse voci di mercato.

Ad alimentare lo scenario di un possibile addio era la clausola rescissoria da 25 milioni presente nel suo contratto, fino a fine luglio. Un’ipotesi che, come rivelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, si ripresenterà anche la prossima estate.

Queste le sue parole:

“Occhio a Dumfries, perché la clausola rescissoria sarà valida anche nel 2026. Nessun club ha attivata la clausola da 25 milioni nell’ultima sessione di mercato. Dumfries continua a performare molto bene con l’Inter e la questione rimane viva. Quindi o viene trovato un nuovo accordo o Dumfries può essere un’opportunità per altri club nella prossima estate. Molti club in Inghilterra e Spagna continuano a monitorare le sue performance”.