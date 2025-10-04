L’ANNUNCIO sul nuovo stadio Inter: “Ecco la data della prima partita”

Il progetto del nuovo stadio è uno degli obiettivi principali dell’Inter e del Milan. Ne ha parlato intervistato da Milano Finanza, il presidente rossonero Paolo Scaroni, che ha fatto chiarezza sui tempi di costruzione dell’impianto e su quando verrà giocata la prima partita.

Queste le sue parole:

Al netto dei piccoli contrattempi che su progetti di queste dimensioni possono sempre presentarsi, il nostro obiettivo è completare lo stadio nel 2030″. Con una finestra già su Euro 2032: “Prime partite di campionato nel 2030-31, in modo da completare il rodaggio necessario a portare al massimo dell’efficienza la struttura entro gli Europei del 2032, di cui sarà protagonista.Daremo delle indicazioni di massima su dove andremo a posizionare gli immobili destinati ai servizi accessori, co me hotel, uffici e centro commerciale. Ma per iniziare una progettazione nel dettaglio realisticamente dovremo aspettare tra il 2027 e il 2028, perché la priorità è il nuovo impianto“.