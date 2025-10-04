La rivelazione su Stankovic: “L’Inter userà la clausola”

L’avventura di Aleksandar Stankovic al Bruges, arrivato in estate dall’Inter, è partita molto bene. L’ex nerazzurro sta impressionando tutti, come confermato anche dalle parole dell’allenatore Hein Vanhaezebrouck, intervistato da Het Nieuwsblad.

L’ex tecnico del Gent ha elogiato il centrocampista serbo, che ha appena ottenuto la prima convocazione in nazionale maggiore, sottolineando come secondo lui prima o poi l’Inter eserciterà la clausola di recompra presente nell’accordo con il Bruges.

“Aleksandar Stankovic non uscirà mai più dall’undici titolare del Bruges. Si mette completamente al servizio della squadra. Gioca a uno o due tocchi, non perde quasi mai palla ed è quasi sempre nella posizione giusta. Per questo non attira molto l’attenzione, ma è proprio questo che lo rende così forte. L’Inter ha voluto la recompra? È una scelta che capisco perfettamente. Dopo aver visto quanto bene ha giocato contro l’Atalanta, sono sicuro che anche all’Inter se ne siano accorti. E credo che prima o poi useranno quella clausola”.