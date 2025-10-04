4 Ottobre 2025
Inter-Cremonese, formazioni UFFICIALI: DOPPIO esordio
Le scelte di Chivu e Nicola
Tutto pronto allo Stadio San Siro di Milano per Inter-Cremonese, 6a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Dopo il secondo successo in Champions League, i nerazzurri vogliono proseguire la striscia vincente, arrivata a quota 4. (QUI LA CRONACA COMPLETA IN DIRETTA DELLA PARTITA).
Chivu cambia diversi giocatori rispetto alla gara contro lo Slavia Praga. In difesa tornano Akanji e De Vrij, mentre a centrocampo sarà assente per precauzione Calhanoglu. Esordi da titolari per Frattesi e Bonny, con questo ultimo che prenderà il posto dell’infortunato Thuram.
Di seguito le formazioni ufficiali, gara che potrai seguire in diretta insieme a noi anche tramite la cronaca live di Inter-Cremonese.
4 Ottobre 2025 – 18:00
Meazza, San Siro
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 25 – Akanji 6 – De Vrij 95 – Bastoni 2 – Dumfries 16 – Frattesi 23 – Barella 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 14 – Bonny Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 15 Acerbi, 31 Bisseck, 36 Darmian, 30 Carlos Augusto, 42 Palacios, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 17 Diouf, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 94 Pio Esposito
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Thuram
diffidati
Nessuno
Cremonese 3-4-2-1
Formazione16 – Silvestri 23 – Ceccherini 6 – Baschirotto 15 – Bianchetti 22 – Floriani M. 38 – Bondo 33 – Grassi 3 – Pezzella 11 – Johnsen 20 – Vazquez 99 – Sanabria Davide Nicola
Panchina
2 Malovec, 69 Nava, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 10 Vardy, 19 Sarmiento, 27 Vandeputte, 30 Faye, 32 Payero, 48 Lordkipanidze, 55 Folino, 90 Bonazzoli
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Audero, Collocolo, Moumbagna
diffidati
Nessuno
Arbitro: Feliciani
Assistenti: Lo Cicero – Politi
Quarto Uomo: Rapuano
Var: Gariglio – AVar: Di Bello