Inter-Cremonese, formazioni UFFICIALI: DOPPIO esordio

Tutto pronto allo Stadio San Siro di Milano per Inter-Cremonese, 6a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Dopo il secondo successo in Champions League, i nerazzurri vogliono proseguire la striscia vincente, arrivata a quota 4. (QUI LA CRONACA COMPLETA IN DIRETTA DELLA PARTITA).

Chivu cambia diversi giocatori rispetto alla gara contro lo Slavia Praga. In difesa tornano Akanji e De Vrij, mentre a centrocampo sarà assente per precauzione Calhanoglu. Esordi da titolari per Frattesi e Bonny, con questo ultimo che prenderà il posto dell’infortunato Thuram.

Di seguito le formazioni ufficiali, gara che potrai seguire in diretta insieme a noi anche tramite la cronaca live di Inter-Cremonese.