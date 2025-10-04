4 Ottobre 2025

Marotta: “Stadio? Non scelta ma necessità per questo motivo”

Le parole del presidente nerazzurro

Pochi minuti prima dell’inizio della sfida tra Inter e Cremonese, match valido per il sesto turno di Serie A, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha rilasciato ai microfoni di DAZN alcune dichiarazioni sulla partita e sul futuro dello stadio di San Siro. Queste le parole del numero uno del club milanese

PARTITA “L’Inter gioca un bel calcio, poi nello sport è obbligatorio vincere e se lo fai divertendoti e giocando bene è ancora meglio. Ogni allenatore ha la sua identità e Chivu è molto bravo, ha avuto una fase di sperimentazione all’inizio. Stiamo arrivando all’equilibrio che serve e poi lo uniamo ai risultati e alle prestazioni credo che sia il massimo a cui si può ambire”.

CRITICHE “Siamo abituati alle critiche, le scelte le prendiamo in comunione con tutta l’area tecnica. Un dirigente deve però avere il coraggio di prendere scelte e noi lo abbiamo fatto con Chivu, convinti di avere un ottimo professionista sia umanamente che a livello calcistico. La sua identità poi è nerazzurra”.

STADIO “Inizieremo un percorso difficile, i due club e il comune avranno un ruolo importante. Non è stata una scelta ma una necessità, ad oggi c’è un gap tra calcio italiano e europeo in termini di ricavi e strutture adeguate alle esigenze moderne. Vogliamo agire in questo senso di direzione anche con responsabilità civica e ambientale”.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.