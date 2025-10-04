Gol Dimarco da ANNULLARE: Marelli non ha dubbi

L’Inter ha accelerato a inizio secondo tempo contro la Cremonese, nella partita valida per il sesto turno di Serie A. I nerazzurri hanno infatti saputo segnare due reti in poco tempo che sono valse il terzo e quarto gol della gara in avvio di ripresa e il terzo gol della partita porta la firma di Federico Dimarco.

Il portiere della Cremonese, Silvestri, aveva chiesto all’arbitro di controllare la posizione di fuorigioco di Lautaro Martinez che si trovava davanti a lui al momento del tiro di Dimarco. L’ex arbitro di Serie A, Luca Marelli, in diretta su DAZN non ha però avuto dubbi nel negare questa ipotesi e ha spiegato la nuova regola:

“Lautaro è in fuorigioco ma le direttive per quanto riguarda questi episodi sono che sui tiri da fuori area, il giocatore deve essere a contatto col portiere e qui siamo a circa 5-6 metri di distanza. Abbiamo visto un episodio simili anche in Como-Genoa con la rete di Nico Paz convalidata nonostante un fuorigioco di Morata molto simile a questo”.