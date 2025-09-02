Romano: “Inter crede in Akanji, giocherà in questo ruolo”

Il giorno dopo la chiusura del calciomercato, l’esperto Fabrizio Romano ha cercato di precisare nel dettaglio alcune delle ultime operazioni portate a termine. Tra queste, rientra anche quella di Manuel Akanji in prestito all’Inter, in un accordo lampo raggiunto con il Manchester City nelle ultime ore. Come spiegato dal giornalista, il club nerazzurro crede fortemente in questa operazione che potrebbe portare al riscatto del centrale svizzero la prossima estate, soprattutto per il ruolo pensato nella difesa nerazzurra che a fine stagione perderà con ogni probabilità Acerbi e de Vrij.

Queste le sue parole: “Akanji arriva per 2 milioni di prestito più 15 di diritto di riscatto che può diventare un obbligo nel caso in cui l’Inter dovesse vincere il campionato, mentre Akanji dovrebbe giocare almeno il 50% delle partite. L’Inter ha accettato questa formula perché era la più rapida in così poco tempo, ma soprattutto l’Inter crede in Akanji ed ha la sensazione che possa essere anche nel ruolo di centrale della difesa a 3 una pedina importante. Non penso che sia un acquisto di emergenza, ma su cui l’Inter vuol puntare in prospettiva”.