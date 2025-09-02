2 Settembre 2025

“Le vere cifre di Pavard”: ECCO quanto incassa l’Inter

Il francese è passato al Marsiglia

Benjamin Pavard prima di Inter-Bayern Monaco

Nella giornata di ieri l’Inter è stata assoluta protagonista del mercato con una doppia operazione che nessuno si aspettava. Da una parte è arrivato Manuel Akanji, in prestito oneroso dal Manchester City per 1 milione di euro più 15 per l’eventuale riscatto. Dall’altra, invece, è stato ceduto Benjamin Pavard al Marsiglia, anche lui con la formula del prestito oneroso da 2,5 milioni di euro più diritto di riscatto con ingaggio interamente pagato dai francesi.

Oltre ai 2,5 milioni incassati subito dall’Inter, Fabrizio Romano sul suo canale Youtube ha spiegato nel dettaglio la cessione di Pavard: “Il diritto di riscatto del Marsiglia, oltre al prestito, è di 16 milioni di euro. In questo caso non c’è obbligo, da quanto mi risulta, non può scattare neanche se il Marsiglia vince in campionato o va in Champions, ma non è neanche legato alle presenze. Ma è un diritto libero, da 16 milioni di euro”.

