Svelata offerta MONSTRE dell’Inter: “46 milioni in Premier”

E' stata subito respinta

Nelle scorse ore, al termine della chiusura del calciomercato nei principali campionati europei, è stata portata alla luce una mega proposta avanzata dall’Inter in Premier League per uno dei principali talenti della divisione. Un calciatore che nelle idee del club avrebbe dovuto avrebbe dovuto rinforzare il reparto avanzato dopo il mancato acquisto di Ademola Lookman.

La cifra proposta, infatti, ammontava proprio a circa 46 milioni di euro, la stessa somma rifiutata dall’Atalanta per il nigeriano. Il calciatore in questione è Iliman Ndiaye, forte classe 2000 di proprietà dell’Everton. Come scritto dal The Athletic, gli inglesi hanno respinto senza esitare l’offerta dei nerazzurri per l’attaccante che in tre presenze di questo campionato ha già siglato due reti.

