Fissata nuova amichevole per l’Inter: occhi puntati su Diouf

Non vuole perdere tempo Cristian Chivu, nonostante la sosta per gli impegni delle Nazionali abbia quasi svuotato la prima squadra. A differenza di altri anni, infatti, questa volta l’Inter potrà contare anche sui ragazzi della squadra U23 che per tre giorni si alleneranno ad Appiano Gentile al servizio del tecnico rumeno insieme ai big nerazzurri rimasti.

Come ricordato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, sono ben 11 i calciatori interisti che da oggi torneranno al lavoro agli ordini di Chivu: Yann Sommer, Josep Martinez, Raffaele Di Gennaro, Francesco Acerbi, Tomas Palacios, Matteo Darmian, Carlos Augusto, Henrick Mkhitaryan, Ange Yoan Bonny, Luis Henrique e, soprattutto, Andy Diouf.

Proprio sul francese, penultimo acquisto nerazzurro prima di Akanji, saranno puntati tutti gli occhi in occasione dell’amichevole fissata per venerdì prossimo contro il Padova ad Appiano Gentile alle 11.30. Sarà questa l’occasione per testare l’ex centrocampista del Lens e tenere sul pezzo tutti gli altri interisti in vista di un calendario che da settembre si farà molto intenso con gli incroci della Champions League.