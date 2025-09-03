Sacchi: “Critiche inevitabili, ma a Chivu consiglio una cosa”

Dopo l’ottima partenza contro il Torino, per Cristian Chivu già alla seconda giornata di campionato è giunta la prima sconfitta della stagione. Un passo indietro rispetto ai progressi mostrati all’esordio nella nuova Serie A, soprattutto perché avvenuto contro una formazione sulla carta inferiore e dinnanzi al pubblico di San Siro che si aspettava invece un’altra grande prestazione.

Un atteggiamento di squadra fin troppo prevedibile che questa mattina Arrigo Sacchi ha commentato così sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Critiche a Chivu? È inevitabile. Se sei l’allenatore dell’Inter e perdi in casa contro l’Udinese, non ci possono essere applausi. L’Inter di Chivu è a metà del guado: non si capisce se è la sua squadra o se è ancora quella di Inzaghi. Ci vuole pazienza. A Chivu mi permetto di suggerire una sola cosa: faccia di tutto per entrare nelle teste dei suoi giocatori e li convinca a percorrere la strada che lui ha disegnato. Domenica contro l’Udinese ho visto una squadra poco armoniosa e poco equilibrata. Armonia ed equilibrio sono alla base di qualsiasi grande squadra”.