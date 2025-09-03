Nuova maglia Inter 2026/27: ECCO le anticipazioni

Nonostante sia iniziata da pochi giorni la nuova stagione ufficiale dell’Inter, sono già arrivate le prime indiscrezioni che riguardano la divisa casalinga della prossima annata dei nerazzurri. Una maglia che verrà lanciata presumibilmente nel maggio 2026 e che presenterà diverse novità rispetto all’attuale versione home indossata dagli interisti.

Sulla base delle anticipazioni lanciate dal sito specializzato footyheadlines, l’account di X @ilpecoranera ha ricreato il nuovo possibile modello della divisa nerazzurra. Si tratta di una maglia con le tradizioni strisce nerazzurre, con una sorta di zig-zag quasi impercettibile. Tra le principali novità il ritorno del giallo sui loghi e sul main sponsor, già utilizzato dall’Inter nella stagione 2023/24.

Questa l’immagine nel dettaglio: