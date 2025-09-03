“Acquisto migliore a tempo scaduto”: la sentenza su Akanji

Neanche il tempo di presentarsi ai nuovi tifosi dell’Inter come nuovo acquisto, che Manuel Akanji è dovuto immediatamente ripartire per rispondere alla convocazione della Nazionale Svizzera. Ci sarà tempo, dunque, per conoscere i nuovi compagni nerazzurri e per sottoporsi al primo allenamento ad Appiano Gentile al servizio di Cristian Chivu.

Il tecnico attende Akanji ad inizio della prossima settimana ed ha già in mente di accelerare in pochi giorni il suo inserimento come braccetto destro della difesa a tre. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, con ogni probabilità il centrale svizzero avrà subito una maglia da titolare nel derby d’Italia di sabato 13 settembre contro la Juventus.

Un innesto, il suo, considerato di grande esperienza e qualità per migliorare complessivamente tutto il reparto. La rosea, proprio questa mattina, lo ha definito come la possibile grande ‘sorpresa’ del mercato nerazzurro con questa frase: “Va a finire che in un’estate di sogni infranti, da Lookman a Leoni passando per Koné, l’Inter ha indovinato l’acquisto migliore proprio a tempo scaduto”.