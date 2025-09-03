Svelato il costo della rosa dell’Inter: è la quinta in Serie A
Il dato sui 20 club italiani
Con la chiusura del calciomercato, è adesso possibile tracciare un bilancio sui 20 organici che compongono la nuova Serie A. Tra i vari approfondimenti, Transfermarkt ha analizzato il costo sborsato dai club del campionato italiano per comporre le rispettive rose. Si tratta della spesa complessiva utilizzata per costruire le proprie squadre, la quale non rispecchia dunque il reale valore.
Emblematico, ad esempio, è il caso dell‘Inter. I nerazzurri si ritrovano infatti la rosa con l’attuale valore più alto di tutto il campionato, pari a 707,80 milioni di euro. Allo stesso tempo, però, questo organico è stato composto sborsando un totale di 287 milioni, un dato che corrisponde al quinto più alto di tutta la Serie A 2025/26.
A guidare la classifica dei costi c’è la Juventus con 489 milioni davanti ai 408 del Milan. A completare il podio ecco il Napoli con 389 milioni e l’Atalanta al quarto posto con 318. Il quinto posto dell’Inter certifica dunque due aspetti: il primo riguarda il contenimento dei costi delle ultime stagioni; il secondo l’incredibile lavoro svolto dai dirigenti nerazzurri, capaci di spendere meno rispetto alle dirette competitor e di creare comunque la rosa con il valore più alto del campionato.