“L’Inter ha rifiutato QUESTO colpo”: l’annuncio di mercato

Sono stati diversi i profili sondati dall’Inter nel corso dell’ultima finestra di mercato scaduta lo scorso lunedì. Non solo calciatori ricercati dal club nerazzurro, ma anche profili proposti alla dirigenza interista come opportunità a basso costo. Tra questi, come rivelato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, anche una vecchia conoscenza del campionato italiano respinta però da Ausilio e Marotta.

Questo il retroscena: “Amrabat nel corso del mese di agosto, nelle ultime due settimane, è stato proposto anche a due club italiani che però hanno deciso di optare per altre idee o di non andare a rinforzare quella zona di campo, sono Juventus e Inter. L’Inter in quel ruolo ha preso Diouf, mentre la Juventus non ha completato nessun tipo di arrivo. Però Amrabat è stato proposto a questi due club”.