Nuovo ruolo per Frattesi: la SVOLTA di Chivu

Dopo una prima esaltante uscita in Serie A col netto successo per 5-0 contro l’Inter, la squadra di Cristian Chivu si è arenata perdendo 1-2 a San Siro contro un’avversaria molto fisica come l’Udinese. Uno dei reparti che ha funzionato meno nella sfida contro i friulani è stato quello di centrocampo con delle prove insufficienti.

Ed è incentrata proprio sul centrocampo l’analisi che propone oggi La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano sottolinea come in questa sosta l’allenatore dell’Inter rifletta sulle prossime mosse da eseguire per il reparto mediano della sua squadra con Sucic e Diouf che scalpitano per imporsi ma con il focus su un profilo in particolare.

Si tratta di Davide Frattesi che ha risposto alla chiamata dell’Italia del CT Gennaro Gattuso ma che nell’Inter non ha ancora giocato quest’anno. Dovrà inizialmente sgomitare per farsi spazio come mezzala in nerazzurro. Chivu lo stima e apprezza molto ed ecco per cui vuole trovargli un posto in campo: per il futuro resta sempre viva l’idea di vederlo in campo come sotto punta, dietro a un attaccante.