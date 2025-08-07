Romano chiude le porte all’obiettivo in attacco dell’Inter

Da settimane ormai l’Inter è impegnata nella trattativa per portare Ademola Lookman in nerazzurro. L’operazione con l’Atalanta si è rivelata essere meno facile del previsto e al momento si sta vivendo una fase di stallo, in attesa di capire nuovi sviluppi.

Pur essendo totalmente focalizzata sul nigeriano, è inevitabile che l’Inter stia valutando anche delle possibli alternative per il colpo in attacco. Tra queste era emerso anche Antonio Nusa del Lipsia, ma la pista sembra essere già tramontata.

Secondo Fabrizio Romano, infatti, il club tedesco non avrebbe alcuna intenzione di cedere il talento norvegese in questa sessione di calciomercato. Il Lipsia, infatti, perderà sicuramente Xavi Simons e Sesko, e pertanto non vuole indebolire ulteriormente la rosa.