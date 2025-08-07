Manca solo QUESTO dettaglio per il colpo Leoni all’Inter

Sembrava essere stata accantonata in un primo momento, ma la pista Giovanni Leoni dal Parma è tornata a essere una priorità dell’Inter, a caccia di un difensore in grado di rafforzare e rinnovare il reparto arretrato. Per l’assalto decisivo, però, sembra ancora mancare un dettaglio.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, l’Inter sarebbe a una cessione di distanza dal tesoretto necessario per il colpo Leoni. L’Inter ha già accumulato 26 milioni di euro dalle cessioni e con l’addio di Sebastiano Esposito la quota arriverebbe a 30.

A sbloccare l’operazione, allora, potrebbe essere la cessione di Mehdi Taremi. L’iraniano è in uscita da settimane e ora sembra essere cercato da diversi club di Premier League, che sembrerebbero pronti a soddisfare la richiesta da 8-10 milioni di euro dell’Inter.