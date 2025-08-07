Lascia subito l’Inter: c’è una sola condizione per l’addio

In attesa di nuovi innesti, il mercato dell’Inter è in fermento anche per quanto riguarda le cessioni. Tra i giocatori che sembra in procinto di lasciare il club nerazzurro c’è anche Tomas Palacios, arrivato ad Appiano Gentile meno di un anno fa.

L’argentino non è mai riuscito a ritagliarsi il suo spazio e anche l’esperienza in prestito al Monza è stata deludente. Secondo il Corriere dello Sport, sul giocatore ci sarebbe il forte pressing del Basilea. Da capire se l’addio sarà definitivo o in prestito.

L’Inter potrebbe aprire alla seconda soluzione, anche se preferirebbe monetizzare subito. Quel che è certo, specifica il quotidiano romano, è che il club nerazzurro non vuole realizzare una minusvalenza con Palacios, pagato 6,5 milioni di euro la scorsa estate.