7 Agosto 2025

Lascia subito l’Inter: c’è una sola condizione per l’addio

Le ipotesi

Beppe Marotta

In attesa di nuovi innesti, il mercato dell’Inter è in fermento anche per quanto riguarda le cessioni. Tra i giocatori che sembra in procinto di lasciare il club nerazzurro c’è anche Tomas Palacios, arrivato ad Appiano Gentile meno di un anno fa.

L’argentino non è mai riuscito a ritagliarsi il suo spazio e anche l’esperienza in prestito al Monza è stata deludente. Secondo il Corriere dello Sport, sul giocatore ci sarebbe il forte pressing del Basilea. Da capire se l’addio sarà definitivo o in prestito.

L’Inter potrebbe aprire alla seconda soluzione, anche se preferirebbe monetizzare subito. Quel che è certo, specifica il quotidiano romano, è che il club nerazzurro non vuole realizzare una minusvalenza con Palacios, pagato 6,5 milioni di euro la scorsa estate.

Foto autore

Autore:
Enrico Traini

Enrico Traini scrive su Passione Inter dal 2022. Laureato in Lettere Moderne e Semiotica, scrive di sport da quasi 10 anni, con diverse esperienze su varie testate online. Appassionato di calcio e dei suoi aspetti tattici, tifa Inter fin da piccolissimo, quando girava in casa con la maglia di Ronaldo Il Fenomeno.