Lascia l’Inter con un anno di anticipo: l’annuncio UFFICIALE
Il comunicato
Arriva un nuovo addio ufficiale in casa Inter, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto prevista per il 2026. Zinho Vanheusden, infatti, lascia il club nerazzurro per approdare al Marbella, club della terza divisione spagnola
Lo ha annunciato il club spagnolo con un comunicato sul proprio sito, nel quale conferma la firma di un contratto annuale. Si conclude così la decennale, ma sfortunata, avventura del difensore belga all’Inter, costellata di tanti infortuni e prestiti.
Questo il comunicato ufficiale del Marbella:
“Il Marbella Football Club ha raggiunto un accordo con il giocatore Zinho Vanheusden, che resterà nel nostro club fino al 30 giugno 2026.
Vanheusden (Hasselt, Belgio; 29 luglio 1999) è un difensore centrale con grandi qualità difensive e un’eccellente capacità di giocare la palla fuori dalla sua area.
Il calciatore belga vanta una vasta esperienza internazionale. Dopo essersi distinto nelle giovanili dello Standard Liegi, l’Inter non ha esitato ad ingaggiarlo nel suo vivaio.
Zinho Vanheusden ha giocato in prestito in diversi club europei come Standard Liegi, Genoa (Italia), AZ Alkmaar (Paesi Bassi) e KV Mechelen (Belgio).
Giocatore internazionale in tutte le categorie giovanili della nazionale belga, ha anche ottenuto la convocazione in nazionale nel 2020 in un’amichevole tra Belgio e Costa d’Avorio.
Il Marbella ora ha un giocatore con esperienza, un posizionamento tattico e la chiave per avviare il gioco della squadra dalla difesa.
Benvenuto, Zinho!”