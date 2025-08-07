7 Agosto 2025

Soluzione di mercato Asllani: l’Inter risolve il problema

Il regista albanese vuole solo la Serie A

Oltre alla telenovela Ademola Lookman per la quale l’Inter spera presto di poter raggiungere un’intesa con l’Atalanta e mettere così il giocatore a disposizione di mister Chivu, c’è un altro fronte sul quale si muove il mercato nerazzurro: il DS Ausilio e il presidente Marotta stanno infatti lavorando per le cessioni.

Ci sono alcuni giocatori dell’Inter che sono in uscita e per questo gli andrà trovata una sistemazione in questa parte finale della sessione estiva di mercato. Tra di loro c’è pure Kristjan Asllani che però da settimane ha fatto sapere di non volersi trasferire all’estero ma di voler preferire una soluzione italiana.

Il regista albanese vuole infatti continuare a giocare in Serie A e ha rifiutato una proposta dal Betis che a livello economico avrebbe fatto comodo all’Inter. La dirigenza nerazzurra forse ha trovato però la soluzione a questo problema: come riporta il Corriere dello Sport, ora il Sassuolo è una possibilità concreta.

