Pallone d’Oro: UFFICIALE la prima nomination dell’Inter

La scorsa stagione l’Inter ha saputo arrivare fino in fondo ad competizione e – pur non vincendo alcun trofeo – questo non è passato inosservato agli occhi degli opinionisti di tutto il mondo. Anche quest’anno infatti i nerazzurri avranno dei loro rappresentanti nelle candidature per il Pallone d’Oro 2025 e c’è il primo nome.

Gli account social del Pallone d’Oro hanno svelato i nomi dei candidati per i vari premi che vengono assegnati nella serata di celebrazione. Sono già stati svelati i candidati al “Yachine Trophy” ovvero il riconoscimento per il miglior portiere della stagione e fra questi c’è pure Yann Sommer dell’Inter.

Niente da fare per l’allenatore nerazzurro della passata stagione (e ormai ex in quanto passato all’Al Hila) Simone Inzaghi. Nei candidati al premio di miglior tecnico ci sono infatti Antonio Conte del Napoli, Hansi Flick del Barcellona, Luis Enrique del PSG, Arne Slot del Liverpool ed Enzo Maresca del Chelsea.