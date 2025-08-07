Svolta addio Taremi, ecco le offerte: quanto incassa l’Inter

Il mercato dell’Inter sta vivendo una fase di stallo, in attesa di conoscere gli sviluppi del caso Lookman. I nerazzurri, in ogni caso, sono pronti anche a investimenti in altri reparti, ma per farlo avranno bisogno anche di alcune cessioni.

Tra i nomi certi di lasciare i colori nerazzurri c’è quello di Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano è alla ricerca di una nuova squadra e, secondo il Corriere dello Sport, una svolta importante per il suo futuro potrebbe arrivare a breve.

Infatti, dopo aver rifiutato il Flamengo, Taremi sembra ora in procinto di trasferirsi in Premier League, con quattro squadre interessate a lui. Fulham, Leeds, Nottingham e West Ham potrebbero soddisfare le richieste da 8-10 milioni di euro dell’Inter, già nei prossimi giorni.