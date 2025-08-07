“Dossier Leoni riaperto”: così l’Inter sogna il colpo in difesa

La pista che porta ad Ademola Lookman è momentaneamente in stallo, in attesa di capire quali saranno le reali intenzioni dell’Atalanta. Anche per questo motivo, allora, l’Inter è tornata a guardarsi intorno sul mercato per quanto riguarda gli altri reparti.

Come annunciato da La Gazzetta dello Sport, “il dossier Giovanni Leoni si è riaperto”, in virtù anche dell’asse caldo con il Parma. Sebastiano Esposito, infatti, è in procinto di volare in Emilia Romagna, dopo il sorpasso all’ultimo sul Cagliari.

Leoni è da tempo il primo obiettivo in difesa, con la dirigenza che vuole regalare a Chivu il giovane talento classe 2006. L’allenatore rumeno lo ha già allenato a Parma e proprio questo fattore potrebbe essere decisivo per favorire il suo arrivo ad Appiano Gentile.

L’Inter, infatti, dovrà battere la concorrenza del Liverpool e una richiesta che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Proprio la volontà di Leoni, però, molto legato a Chivu e voglioso di giocarsi le sue chance in vista del Mondiale, potrebbero regalare a l’Inter un’occasione ghiotta.