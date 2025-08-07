Lukaku pizzica l’Inter: “La verità sul mio addio è un’altra”

L’addio di Romelu Lukaku all’Inter è stato uno dei più turbolenti degli ultimi anni in casa nerazzurra. Nell’estate del 2023, il suo comportamento fu vissuto come un vero e proprio tradimento da società e tifosi, con l’attaccante passato poi alla Roma e, infine, al Napoli.

Proprio su quell’episodio, arrivato alcuni giorni dopo la finale di Champions League, è tornato lo stesso Lukaku. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante ha parlato di una verità diversa, ma senza entrare nello specifico.

Queste le sue parole:

SCUDETTTO – “Vincere in contro l’Inter ha reso tutto più speciale? No, sarebbe stata la stessa cosa pure contro Milan o Juve. È stato speciale il percorso. Abbiamo lottato fino all’ultimo secondo. Le ultime tre settimane sono state super stressanti, con emozioni positive e negative che si mischiavano, su e giù come sulle montagne russe. Per questo è stato più bello”.

FINALE CHAMPIONS – “La finale di Istanbul l’ho vissuta molto male per un anno, sono sincero. Vedi come sono andate le cose… non ho potuto dire le mie cose (sull’Inter, ndr), ho lasciato parlare la gente perché io non sono uno che ama passare per la stampa e attaccare, preferisco reagire calcisticamente. Ora guardiamo avanti, siamo di nuovo in Champions: divertiamoci”.

ADDIO INTER – “Tu vedi delle cose, ma se la gente non sa la verità è un’altra storia, non si può capire perché ho fatto delle scelte… Nella mia carriera, ogni volta che ho detto la verità è stata vista come una cosa scomoda. E ora voglio evitare polemiche”.