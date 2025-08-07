Questa mossa dell’Atalanta sblocca l’arrivo di Lookman all’Inter

L‘Inter sperava in una trattativa non troppo lunga e senza particolari intoppi, ma così non è stato. Alla fine, l’arrivo di Ademola Lookman dall’Atalanta è diventato un vero e proprio caso, con il giocatore che avrebbe già lasciato Bergamo in protesta con la società orobica.

Una situazione complicata, con l’Atalanta decisa a non scomporsi per il momento, nonostante Lookman abbia scelto la via della rottura totale. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bergamasca vuole mantenere la calma in questa fase, senza farsi prendere dal panico.

Tale scelta, però, blocca le mosse dell’Inter, che non ha ancora programmato il rilancio dell’offerta per il nigeriano, nonostante l’intenzione di farlo. Come scrive sempre la Rosea, la chiave per sbloccare la trattativa dovrebbe essere la decisione dell’Atalanta di far sapere la richiesta economica per il trasferimento.

Solo a quel punto l’Inter potrà valutare la fattibilità dell’operazione e procedere a un nuovo rilancio che, tra parte fissa e bonus, dovrebbe avvicinarsi alla quota di 50 milioni di euro.