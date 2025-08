Inter U23, prima vittoria: Vecchi fiducioso per la Serie C

Si avvicina l’esordio ufficiale dell’Inter U23 che scenderà in campo per la prima partita che conta il prossimo sabato 16 agosto per la sfida al Lumezzane in Coppa Italia Serie C. Nel frattempo i giovani nerazzurri si preparano e – dopo il test contro la prima squadra – sono scesi in campo di nuovo oggi.

Nel pomeriggio odierno a Zanica (in provincia di Bergamo) l’Inter Under 23 ha fatto visita all’Albinoleffe per una nuova amichevole pre-campionato. Questa volta è arrivata la prima vittoria estiva per i nerazzurri che si sono imposti con un 1-2 maturato proprio nel finale di gara che può far felici i tifosi e la squadra.

L’Albinoleffe è infatti una delle avversarie che l’Inter U23 dovrà sfidare nel girone A del prossimo campionato di Serie C e quindi un successo può indicare già un buon livello raggiunto dai ragazzi di Stefano Vecchi che ha applaudito i suoi. I gol dei nerazzurri sono arrivati al 24′ grazie a una bella giocata di Kamate che ha provato l’autogol di Potop e poi al rigore nel finale di Zuberek.