Il sostituto di Bisseck può arrivare a sorpresa dal Chelsea

Il futuro di Yann Aurel Bisseck è stato a lungo oggetto di rumours nel corso di questa sessione estiva di mercato ma la sua volontà sembra essere quella di restare ancora all’Inter per crescere e mettersi in gioco in vista del Mondiale del 2026 che vuole giocare con la sua Germania. Una ricca offerta dalla Premier League potrebbe però cambiare tutto.

Nel caso in cui il difensore tedesco lasciasse l’Inter, ci sarebbe certamente lo spazio in rosa per un nuovo colpo. Ci sarebbe anche la capacità economica per tentare l’assalto ad un obiettivo di primo livello come Giovanni Leoni. Ma nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome per la difesa nerazzurra che arriva dal Chelsea.

Secondo i colleghi di Calciomercato.it, uno degli obiettivi dell’Inter potrebbe diventare Benoit Badiashile. Il difensore centrale francese è in uscita dal Chelsea e in caso di partenza di Bisseck potrebbe essere un obiettivo per la squadra di Chivu visto che i due hanno anche caratteristiche simili dal punto di vista fisico e tecnico.