Romano SVELA il prossimo club di Acerbi: “Idea concreta”

Sarà con ogni probabilità l’ultima stagione di Francesco Acerbi con la maglia dell’Inter. Il centrale, che anche contro il Milan ha dimostrato di poter fare la differenza ad alti livelli, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Per un discorso anagrafico, ad oggi non c’è la volontà da parte del club di prolungare il rapporto e lo stesso difensore si starebbe quindi guardando intorno.

A fare chiarezza sul futuro di Acerbi ci ha pensato quest’oggi Matteo Moretto: “L’Inter sta valutando profili di difensori centrali per il prossimo anno. Ad oggi è difficile vedere la possibilità di un Acerbi che possa rinnovare ancora all’Inter, il club sta valutando l’addio e il calciatore un’altra esperienza lontano da Milano. L’Al-Hilal, che già ci ha provato in estate, resta molto attenta e continua a valutare il profilo di Acerbi. Vedremo se ci saranno aggiornamenti nelle prossime settimane, ma è un’idea che resta sul tavolo”.

A rinforzare questa ipotesi, Fabrizio Romano ha poi aggiunto sul suo canale Youtube: “La scorsa estate veniva data per fatta, ma non si poteva fare per un discorso di limite di stranieri in Arabia e non era possibile fare quel tipo di ragionamento. Oggi anche il rapporto tra Inzaghi e Acerbi può essere un fattore”.