Simeone: “Allenare l’Inter? Immagino che accadrà”

Alla vigilia del big match di Champions League del Metropolitano tra Atletico Madrid-Inter, in conferenza stampa il Cholo Diego Simeone ha parlato della gara e non solo. Il tecnico argentino è infatti un ex dell’incontro, avendo indossato da calciatore la maglia nerazzurro. I tifosi interisti, peraltro, lo hanno sempre ricordato ben volentieri e negli ultimi anni ne hanno spesso invocato il ritorno nelle vesti di allenatore.

A questo proposito, durante la conferenza di questo pomeriggio, Simeone ha parlato della possibilità di allenare l’Inter in futuro per via del forte legame che ha mantenuto con l’intero popolo nerazzurro. Questa la risposta che lascia aperto qualsiasi scenario: “Non dipenderà solo da me, ma nel mio cammino di allenatore immagino di guidare un giorno anche l’Inter”.