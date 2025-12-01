Romano SVELA un colpo saltato: “Era fatta con l’Inter”

Nuovo retroscena di calciomercato raccontato da Fabrizio Romano sull’Inter. Il noto giornalista, in occasione dell’ultimo video postato sul suo canale Youtube, ha svelato un affare che il club nerazzurro aveva praticamente definito durante l’estate del 2023, ma che per una ragione ben precisa non riuscì a portare a termine nei tempi previsti.

Il nome del calciatore in questione è quello di Guglielmo Vicario, portiere che l’Inter aveva in pugno prima del suo trasferimento a titolo definitivo dall’Empoli al Tottenham. Come spiegato da Romano, a bloccare il suo approdo a Milano furono le tempistiche fin troppo dilatate legate alla cessione di André Onana al Manchester United, definita con qualche settimana di ritardo.

Questo il retroscena su Vicario, tornato di moda in queste ore sul mercato dell’Inter: “Vicario era praticamente un giocatore dell’Inter bloccato dal punto di vista di un accordo verbale prima che andasse al Tottenham. Succede che l’Inter aspettava di vendere Onana per ragioni di fair play finanziario, Vicario e l’Empoli hanno aspettato. Poi è arrivato il Tottenham, l’Inter non aveva ancora venduto Onana al Manchester United, a quel punto l’operazione salta e il Tottenham chiude”.