Romano SVELA: “Vuole tornare in Italia”, occasione Inter

In attesa dell’annuncio ufficiale di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell‘Inter, per il quale bisogna attendere ancora alcuni momenti tecnici, la dirigenza ha già avuto modo di confrontarsi con il futuro tecnico nerazzurro per tracciare una linea guida di quello che sarà il mercato estivo per la squadra.

Uno dei nomi che spesso in passato è stato accostato all’Inter, sin dai tempi della Fiorentina, è quello di Federico Chiesa. L’attaccante esterno italiano non è soddisfatto del suo impiego a Liverpool e negli ultimi anni ha fatto fatica a rendere sui suoi livelli tra Juventus, Nazionale e ora anche nel club vincitore in Premier League.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha annunciato su X che ora la priorità di Chiesa è quella di tornare in Serie A e che già diversi top club italiani si sono informati con il Liverpool sulle condizioni dell’affare. Conoscendo la stima che Marotta ha per l’attaccante ex Juve potrebbe essere uno dei più intenzionati a riportarlo in Italia.