Chivu all’Inter: c’è l’annuncio per la firma

Ormai è tutto definito per il passaggio di Cristian Chivu all’Inter. Il tecnico sarà il nuovo allenatore nerazzurro, ma l’ufficialità, che inizialmente sembrava prevista per la giornata di ieri, sarebbe ora slittata alla prossima settimana.

Come annunciato da Sky Sport, lunedì Chivu incontrerà il Parma per la risoluzione del suo attuale contratto con il club emiliano. Una volta liberatosi, l’allenatore romeno potrà firmare il suo contratto biennale con l’Inter.

Sempre la prossima settimana, poi, inizierà subito il lavoro con la squadra ad Appiano Gentile, prima della partenza per gli Stati Uniti, in vista del Mondiale per Club. L’Inter esordirà il 18 giugno, alle 3 (ora italiana), contro il Monterrey.