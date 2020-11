TS – Rovella incanta, si accende il derby di mercato tra Inter e Juventus: il Genoa punta al rinnovo

Nicolò Rovella, centrocampista 18enne del Genoa, è destinato ad essere uno dei pezzi pregiati delle prossime finestre di mercato. L’Inter è una delle squadre che ha mostrato maggiore interesse fin qui ma i nerazzurri devono fare i conti con la concorrenza della Juventus.

Come riportato da Tuttosport infatti la dirigenza bianconera segue con attenzione Rovella, anche il giocatore e il suo entourage lo sanno. Il talento azzurro ha il contratto in scadenza a giugno del 2021, ma per il momento non filtrano segnali di rottura con il Genoa. Si sta lavorando al prolungamento dell’accordo ma Inter e Juventus sono alla finestra e sono pronte a darsi battaglia per un giocatore che è comunque destinato ad un grande club.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<