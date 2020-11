Bastoni: “Siamo delusi, episodi ci penalizzano troppo. Qualificazione? Ora vinciamo le prossime 3”

Alessandro Bastoni si è concesso ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sconfitta rimediata ieri era in Champions League sul campo del Real Madrid che ora rende ancora più difficile il percorso europeo dei nerazzurri.

Ecco le sue parole: “Siamo delusi dal risultato, abbiamo commesso errori che in queste partite si pagano cari. Il terzo gol ci ha spezzato le gambe e siamo molto delusi. Le partite sono fatte di episodi. Oggi come in altre occasioni in questa stagione ci sono andati contro. Dovremo lavorare per capire perché accade così spesso ma finché la matematica ci dà una possibilità ci crediamo. Andremo in campo per vincere le prossime tre”.

