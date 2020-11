TS – Rovella verso il rinnovo con il Genoa. Poi sarà bagarre sul mercato: l’Inter sfida 3 big d’Italia

Il contratto di Rovella è in scadenza nel 2021 ma il Genoa non sembra preoccupato di perderlo a zero. Come confermato anche dal ds rossoblu Faggiano, il Grifone è al lavoro con gli agenti per trovare un accordo e prolungare il contratto.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il rinnovo è una soluzione ottimale per entrambe le parti: il Genoa si tutela in caso di cessione futura, Rovella potrà continuare a giocare con calma e decidere con tranquillità la destinazione migliore per il suo futuro.

L’Inter è una delle squadre che segue con particolare attenzione gli sviluppi della vicenda di mercato ma in corsa ci sarebbe non solo la Juventus, ma anche Roma e Milan.

