Salihamidzic annuncia: “Alaba ci lascerà, non faremo altre proposte”

Dalla Germania giungono notizie positive in chiave mercato per l’Inter: secondo quanto annunciato dal direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic ai microfoni di Sky Sports Deutschland, David Alaba lascerà i biancorossi dopo 12 anni, a parametro zero. L’austriaco è sul taccuino della dirigenza nerazzurra.

Ecco l’annuncio del direttore sportivo dei bavaresi: “Non so come possiamo ancora incontrarci visto che ha rifiutato la nostra proposta di rinnovo e dobbiamo prenderne atto. David ci lascerà, abbiamo già detto al suo agente che non presenteremo altre offerte. Siamo tutti professionisti. Noi apprezziamo molto Alaba, è un top player ed è molto importante per la nostra squadra. Se un giocatore del genere lascia il club a parametro zero, questo è proprio il danno peggiore“.

